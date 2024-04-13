СМИ: В Пакистане жертвами нападения боевиков стали 11 человек

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Жертвами нападения боевиков в Белуджистане на юго-западе Пакистана стали 11 человек. Об этом сообщает портал The News.

По данным правоохранительных органов, в пятницу вечером более десятка боевиков заблокировали национальную автомагистраль в 1 км от города Нушка. Заместитель комиссара Нушки Хабибулла Мусахель сообщил, что вооруженные начали проверять транспортные средства, обстреливая те, которые не останавливались. Один из автомобилей в результате обстрела перевернулся. Двое погибли.

Также боевики остановили пассажирский автобус с рабочими, похитив девять человек и скрывшись с ними за близлежащими холмами. Власти позже сообщили, что тела всех девяти человек были найдены под мостом неподалеку. Они были застрелены.

Полиция заявила, что ответственность за нападение могут нести представители вооруженной сепаратистской организации белуджей. Силы обеспечения безопасности начали поисковую операцию в этом районе, чтобы задержать подозреваемых.