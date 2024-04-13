Токаев намерен посетить Армению

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник посетит Армению, где проведет переговоры с руководством республики. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения и проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном», – говорится в сообщении.

После завершения программы визита Токаев вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

11-12 марта Токаев побывал в Азербайджане с государственным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым по вопросам экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Алиев и Токаев осмотрели город Шушу, который был взят под контроль Баку в 2020 году в ходе вооруженного конфликта в Карабахе.