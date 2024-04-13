В Турции спасли 112 из 184 застрявших на канатной дороге в Анталье (видео)

Число эвакуированных с канатной дороги в турецкой провинции Анталья достигло 112, продолжается операция по спасению еще 72 человек. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети «Х».
«Эвакуированы 112 человек из 15 кабинок, спасательная операция продолжается», – отметил он.
По данным турецким СМИ, одна из опор канатной дороги рухнула по неизвестным на данный момент причинам. Одна из кабинок сорвалась с троса и ударилась об рухнувшую опору. Находившиеся в данной кабинке 8 человек упали на скалистый участок, один из них скончался на месте.
В Турции продолжают операцию по спасению людей, застрявших на канатной дороге в провинции Анталья.