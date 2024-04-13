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Канцлер ФРГ Шольц ожидает длительной войны в Украине

Канцлер ФРГ Шольц ожидает длительной войны в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ожидает длительной войны в Украине. «Нам придется еще долго поставлять Украине вооружения и боеприпасы», – заявил он в интервью еженедельнику Wochentaz в пятницу, 12 апреля.

Шольц не считает целесообразными прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в настоящее время. «Такие переговоры разумны, если есть ощущение, что они могут что-то дать. Но то, как Россия сейчас ведет войну, свидетельствует об обратном. Переговоры станут целесообразными тогда, когда Россия осознает, что диктата мира не будет, а Путин поймет, что он должен прекратить войну и вывести войска», – пояснил германский канцлер.

Олаф Шольц напомнил, что в прошлом он уже вел переговоры с Путиным, что вызывало и критические нарекания, и не исключил переговоров с российским лидером с будущем. По словам Шольца, в последний раз он разговаривал с Путиным в декабре 2022 года.

Шольц с пониманием отнесся к опасениям многих жителей Германии по поводу дальнейшей эскалации войны и выступил в поддержку курса, «сочетающего в себе твердую поддержку Украины с политикой, предотвращающей эскалацию, которая приведет к войне между Россией и НАТО». Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, вновь заверил он.

13 апреля Шольц отбывает с трехдневным визитом в Китай, где он, по его собственным словам, намерен, в числе прочего, убеждать руководство в Пекине воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну. «Китай тоже должен дать ясно понять, что эта бессмысленная империалистическая война должна прекратиться», – указал он.

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