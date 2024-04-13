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В Британии допустил отправку лазерного оружия DragonFire в Украину

В Британии допустил отправку лазерного оружия DragonFire в Украину

Глава Минобороны Британии допустил отправку лазерного оружия DragonFire в Украину к 2027 году, передает The Daily Telegraph.

Издание, цитируя Гранта Шаппса, сообщает, что Британия планирует добавить DragonFire в свой арсенал к 2027 году, но рассматривает возможность передачи прототипов в Украину раньше, даже если они не будут доработаны на 100%.

К слову, данное оружие способно превратить поверхность металла в плазму с температурой 3000°С и может прожечь листовой металл, фюзеляж и оружие за считанные секунды.

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