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Австрия откажется от импорта российского газа

Австрия откажется от импорта российского газа

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер подготовила законопроект, предусматривающий полный отказ от российского газа, пишет австрийская газета Kleine Zeitung.

министр предлагает снизить долю импорта газа из России до нуля процентов в 2027-2028 «газовом году».

В феврале Гевесслер заявила, что намерена изучить варианты выхода из долгосрочных контрактных соглашений о поставках газа между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским «Газпромом». «Если поставщики газа не будут действовать самостоятельно на либерализованном газовом рынке, то это потребует законодательных мер», — отметила тогда министр.

Согласно данным Kleine Zeitung, в декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрии приходилось на Россию, в январе 2024 этот показатель составил 97%, в феврале — 87%.

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