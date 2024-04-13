Австрия откажется от импорта российского газа

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Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер подготовила законопроект, предусматривающий полный отказ от российского газа, пишет австрийская газета Kleine Zeitung.

министр предлагает снизить долю импорта газа из России до нуля процентов в 2027-2028 «газовом году».

В феврале Гевесслер заявила, что намерена изучить варианты выхода из долгосрочных контрактных соглашений о поставках газа между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским «Газпромом». «Если поставщики газа не будут действовать самостоятельно на либерализованном газовом рынке, то это потребует законодательных мер», — отметила тогда министр.

Согласно данным Kleine Zeitung, в декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрии приходилось на Россию, в январе 2024 этот показатель составил 97%, в феврале — 87%.