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В Турции говорят о возможном выпуске совместной с Россией карты

В Турции говорят о возможном выпуске совместной с Россией карты

Представители туристического сектора Турции ожидают, что Россия и Турция смогут найти формулу для решения проблемы с платежами, заявил в интервью РИА Новости советник мэра Антальи по туризму, бывший глава федерации отельеров Турции Осман Айык.

Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы «терроризируют» турецкий бизнес, работающий с Россией, и давление на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Он отмечал, что проблема с платежными переводами из России в Турцию сохраняется.

По словам Айыка, есть специальные приложения для отправки и приема платежей, но в целом вопрос зависит от взаимных переговоров и консультаций сторон.

«Чиновники должны детально это обсудить, все будет возможно», – ответил Айык на вопрос о возможном выпуске совместной российско-турецкой карты.

«Это задача чиновников обеих стран – рассмотреть в деталях вопрос, касающийся финансовых проблем. Я думаю, что они смогут найти простую формулу для решения этой проблемы», – подчеркнул советник.

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