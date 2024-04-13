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Афганистан заявил о скором возобновлении строительства ТАПИ

Афганистан заявил о скором возобновлении строительства ТАПИ

Председатель кабинета министров Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд заявил о скором возобновлении работ по реализации проекта прокладки газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Об этом говорится в поздравительной телеграмме афганского премьер-министра президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю праздника завершения мусульманского поста – Рамазан байрама.

Отмечается, что «Афганистан придает особое значение тесным отношениям с соседним Туркменистаном». В нем также подчеркивается, что «Афганистан высоко ценит достигнутый за последнее время прогресс в политических и экономических отношениях с Туркменистаном и рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества».

«Пользуясь случаем, хочу отметить, что в скором времени ожидается возобновление работ по реализации проекта прокладки газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», – отмечается в послании главы правительства Афганистана президенту Туркменистана.

Строительство газопровода ТАПИ, мощностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год и протяженностью более 1,8 тысячи километров, началось в 2015 году. В настоящее время госконцерн «Туркменгаз» завершил строительство 214-километрового участка газопровода, проходящего по туркменской территории, и полностью подготовил его к эксплуатации. Согласно сообщениям туркменских СМИ, сейчас идут работы по строительству 150-километрового участка газопровода ТАПИ на афганской территории, который предназначен для обеспечения природным газом промышленных предприятий и личных хозяйств провинции Герат.

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