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Фура протаранила правительственное здание в Техасе, пострадали 13 человек

Фура протаранила правительственное здание в Техасе, пострадали 13 человек

В американском штате Техас мужчина на угнанном грузовике протаранил правительственное здание, убив одного человека и ранив 13, сообщают «Известия».

Согласно информации, инцидент произошел в сельском городке Бренхэм в 120 км к западу от Хьюстона. Отмечается, что 42-летний преступник Кленард Паркер угнал фуру, после чего направил ее на здание Департамента безопасности Техаса.

Водителя оперативно достали из грузовика и задержали. С места происшествия в больницу на вертолете доставили трех пострадавших, состояние которых оценивалось как критическое. Позже один из пациентов скончался.

Указывается, что атака была преднамеренной и Паркер таким образом «мстил» за то, что накануне ему отказали в водительских правах.

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