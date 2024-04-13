Эльчин Амирбеков совершил рабочий визит в Словению

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Завершился рабочий визит в Словению представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

В рамках визита состоялись встречи с советником президента Республики Словения по международным отношениям Златко Шабичем, государственным секретарем по вопросам внешней политики Офиса премьер-министра Словении Войко Волком, вице-президентом Национальной ассамблеи Даниэлем Кривецом, генеральным директором по политическим вопросам в Министерстве иностранных и европейских дел Матеей Нарчич Стамцар, сообщает Report.

В ходе встреч стороны еще раз передали президенту Ильхаму Алиеву свои поздравления по случаю победы на выборах, состоявшихся 7 февраля в Азербайджане.

Было выражено удовлетворение уровнем двусторонних связей между Азербайджаном и Словенией. Говоря о том, что в 2026 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества в ряде потенциальных сфер, включая экономику и энергетику, усиления политического диалога, осуществления взаимных визитов. В частности, с удовлетворением был отмечен визит в нашу страну министра окружающей среды, климата и энергетики Словении с целью участия в 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, состоявшихся в марте этого года в Баку.

Касательно парламентского измерения сотрудничества было отмечено, что активизация контактов и осуществление взаимных визитов между существующими группами дружбы в обоих парламентах будет способствовать укреплению двусторонних отношений. В то же время было затронуто значение демонстрации взаимной поддержки в рамках многосторонних международных парламентских платформ.

Словенской стороне были переданы поздравления по случаю избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и начала исполнения ею полномочий, проведен обмен мнениями о сотрудничестве наших стран в рамках международных организаций.

В ходе встреч были обсуждены 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которую проведет Азербайджан, отношения между нашей страной и Европейским Союзом, вопросы региональной и международной повестки.

Словенская сторона, передав азербайджанской стороне поздравления по случаю избрания в качестве места проведения COP29, подчеркнула, что ввиду изменений, которые сейчас наблюдаются в мире, организация конференции по климату представляет большое значение, и выразила готовность тесно сотрудничать с азербайджанской стороной в рамках подготовки к CОР29.

В ходе визита противоположной стороне было передано письмо-приглашение, адресованное президентом Азербайджана президенту Словении в связи с вышеупомянутым мероприятием.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям подробно проинформировал словенскую сторону о развитии переговоров между Азербайджаном и Арменией по нормализации и мирному процессу и текущей ситуации, об усилиях нашей страны по продвижению мирного процесса. Отмечено, что в регионе возникла историческая возможность для установления прочного мира и стабильности, подчеркнуто, что Армения должна избегать противоречивых заявлений и провокационных шагов, уважать нормы и принципы международного права, чтобы доказать серьезность своего подхода к мирному процессу. В то же время создание военной инфраструктуры на приграничных с Азербайджаном территориях, поощрение милитаризма в регионе, трехсторонняя брюссельская встреча 5 апреля 2024 года, вооружение Армении по линии Европейского фонда мира и за счет бюджета США могут привести к появлению в регионе разделительных линий и, как следствие, напряженности, подчеркнута неприемлемость провокационных, непрозрачных, неинклюзивных инициатив и шагов, которые не способствуют достижению устойчивого мира в регионе.

В ходе проведенных встреч также было затронуто наследие Мехти Гусейнзаде «Михайло», которое играет роль особой связи между нашими народами и является символом дружбы, выражена глубокая благодарность словенской стороне за большое уважение, родное и доброе отношение к памяти героя, а также за уважение, проявляемое на государственном уровне на ежегодных мероприятиях.

В рамках визита Э.Амирбеков дал интервью новостной программе «Дневник», транслируемой на RTVSLO (TV Slovenija 1), ведущем канале словенского телевизионного пространства, а также изданию Delo, одной из самых влиятельных компаний словенского медиарынка.