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США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы

США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы

США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить дополнительную защиту дислоцированным там войскам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представитея американского министерства обороны.

«Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск. На данный момент у нас нет иной информации, которую мы могли бы предоставить», – сказал военный чиновник.

Его комментарий последовал на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю в ответ на недавнюю атаку по иранскому консульству в Дамаске.

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