Премьер-министр Норвегии готов признать Палестинское государство

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что его страна готова к признанию Палестинского государства, но отказался назвать более конкретные сроки принятия такого решения. Об этом он заявил во время встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Осло 12 апреля. Об этом решении сообщает NRK.

Норвежский премьер сказал, что Осло «координирует свои действия» с Испанией – ключевым лоббистом признания Палестинского государства в ЕС, но не обещает этого.

«Мы думаем в одном направлении. Мы готовы признать палестинское государство и его законное место в ООН. Вопрос в том, когда, и здесь мы тесно координируем наши действия», – сказал Стьоре на пресс-конференции.

Глава правительства Норвегии добавил, что не хочет брать конкретных временных обязательств относительно того, когда именно может быть признано Палестинское государство.