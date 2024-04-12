Шольц назвал условие для переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкой газете Tageszeitung, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле будут понимать необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.
По его словам, «такие разговоры полезны», когда есть чувство, что можно «изменить ситуацию».
«Я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем», — сказал он.
Он считает, что момент для разговора с Путиным может наступить, «когда Россия поймет, что навязанного мира не будет», а президент РФ осознает, что «ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска».