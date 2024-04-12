В Нидерландах протестуют против участия в «Евровидении» из-за Израиля

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Более 250 деятелей искусства в Нидерландах призвали голландского представителя Йоста Клейна отказаться от участия в конкурсе песни «Евровидение». Причиной называется участие в конкурсе Израиля, сообщил телеканал NOS.

«В то время как подготовка к конкурсу «Евровидение» идет полным ходом, одна из стран-участниц, Израиль, осуществляет геноцид 2,3 млн палестинцев, – отмечается в письме, направленном Клейну. – Они заперты в секторе Газа уже 16 лет, и Израиль намеренно вынуждает их голодать и держит все границы закрытыми для них». Деятели искусства просят Йоста Клейна «подумать самому». По их мнению, сейчас самое время встать на сторону справедливости и открыто заявить о своей позиции.

В своем ответе голландский национальный вещатель Avrotros, отвечающий за отбор и трансляцию конкурса в Нидерландах, отметил, что обеспокоен происходящим в Газе.

«Мы также надеемся, что страдания людей прекратятся как можно скорее, – сказали в компании. – Однако конкурс песни «Евровидение» – это стоящий в стороне от политики музыкальный фестиваль, а не соревнование между правительствами стран. Это не то место, где можно разрешить этот глубоко укоренившийся конфликт».