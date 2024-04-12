Паводок в Казахстане затопил нефтяные скважины

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Четыре нефтяные скважины подтоплены паводком в Атырауской области Казахстана. Об этом сообщили в комитете промышленной безопасности МЧС республики.

«В настоящее время в Атырауской области подтоплены четыре скважины. Данные скважины своевременно обесточены и герметизированы», – проинформировали в комитете. По данным ведомства, скважины принадлежат компаниям «Эмбамунайгаз» и «5А Ойл».

«Ситуация в остальных нефтегазовых месторождениях области стабильная и находится на постоянном контроле», – отметили в МЧС.

В Атырауской области находятся порядка 80% запасов нефти Казахстана, здесь расположены такие крупные месторождения, как Тенгиз и Кашаган.