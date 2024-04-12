Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету (видео)

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12 апреля с полигона Капустин Яр в Астраханской области был выполнен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По информации ведомства, пуск провели боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения. Полученные результаты подтверждают высокую надежность отечественных ракет по обеспечению стратегической безопасности РФ, заявили в Минобороны.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме», — отметили в министерстве.

Там уточнили, что этот пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.