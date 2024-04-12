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ЦАХАЛ внимательно следит за Ираном

ЦАХАЛ внимательно следит за Ираном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) внимательно следит за происходящим в Иран и тщательно подготовлена к любой угрозе в координации с вооруженными силами США. С таким заявлением выступил глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви после совещания по оценке комплексной готовности израильских военных к различным сценариям, передает «РИА Новости».

«Армия обороны Израиля очень хорошо подготовлена как в наступлении, так и в обороне, против любой угрозы. ЦАХАЛ продолжает внимательно следить за тем, что происходит в Иране и на различных аренах, постоянно готовясь противостоять существующим и потенциальным угрозам в координации с Вооруженными силами США. Наши силы подготовлены и готовы в любое время и к любому сценарию», – заявил Халеви. Высказывания главы Генштаба распространила армейская пресс-служба.

В армейской пресс-службе сообщили, что в совещании приняли участие заместитель начальника Генштаба, руководители разведывательного и оперативного управлений, командующий ВВС Израиля и глава Управления тыла страны. «В настоящий момент совместно с командующим Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генералом Майклом Куриллой проводится оценка ситуации», – добавили в ведомстве.

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