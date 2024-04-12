Таджикистан – Москве: «Цена «признаниям» под пытками хорошо известна»

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Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин призвал российских правоохранителей не пытать подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает lenta.ru.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — сказал он.

Мухриддин также отметил, что важно избежать появления в медиапространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан Таджикистана.