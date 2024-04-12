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США ввели санкции против командиров ХАМАС, отвечающих за дроны и кибератаки

США ввели санкции против командиров ХАМАС, отвечающих за дроны и кибератаки

Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против четырех командиров палестинского радикального движения ХАМАС, отвечающих за операции с применением беспилотных летательных аппаратов, а также за проведение атак в киберпространстве. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

«В координации с международными партнерами Соединенные Штаты сегодня предпринимают действия против ХАМАС путем введения санкций в отношении четырех находящихся в секторе Газа и Ливане командиров, отвечающих за операции с БПЛА и в киберпространстве. Соединенные Штаты продолжат пресекать дестабилизирующие попытки ХАМАС совершать террористические атаки, а также подрывать деятельность террористов ХАМАС, где бы они ее ни осуществляли, в том числе в киберпространстве», – заявил дипломат

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