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В WhatsApp начала работать встроенная нейросеть

В WhatsApp начала работать встроенная нейросеть

Разработчики WhatsApp начали тестировать чат-бот Meta AI в поисковой строке внутри мессенджера. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Согласно источнику, чат-бот Meta AI появился у некоторых пользователей бета-версий WhatsApp на Android и iOS. Нейросеть активируется в панели поиска в некоторых англоязычных странах. Кроме того, некоторые пользователи из Индии могут запускать ИИ нажатием иконки в углу экрана. По всей видимости, разработчики тестируют два разных способа активации чат-бота с целью определить самый удобный.

Открыв Meta AI, пользователи могут ознакомиться с «подсказками» в виде потенциальных вопросов, которые можно задать чат-боту. Например, можно спросить ИИ рассказать страшную историю, рассказать что-то о K-pop или о том, как избежать эмоционального выгорания, и многое другое. Темы, предлагаемые Meta AI, генерируются случайным образом и связаны с WhatsApp и пользователем.

Несмотря на то, что в поисковую строку встроили чат-бот, пользователи все также могут использовать эту функцию по прямому назначению, в том числе для поиска чатов, сообщений, медиафайлов и контактов.

Пока что чат-бот Meta AI доступен лишь некоторым бета-тестерам. Когда ИИ заработает у всех пользователей WhatsApp и появится ли он в России, не сообщается.

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