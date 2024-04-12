Лавров заявил о желании США сорвать договоренности между Баку и Ереваном

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На заседании совета министров иностранных дел СНГ в Минске обсудили вмешательство внешних сил в дела государств объединения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, обсуждалась (тема вмешательства внешних сил в дела стран СНГ – ред.) на заседании в узком составе…. Все всё прекрасно понимают. США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы нашего общего пространства, пытаются подорвать договоренности о стабилизации ситуации на Южном Кавказе, не хотят позволить реализации договоренностей, которые при содействии России были достигнуты между Арменией и Азербайджаном», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД СНГ.

«Под огромным давлением наши союзники, стратегические партнеры сохраняют приверженность всем базовым принципам, на которых зиждется сотрудничество в рамках СНГ, ОДКБ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Я уверен, что в стратегическом плане линия Запада обречена на провал», – подчеркнул российский министр.