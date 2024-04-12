Теракт в «Крокусе» — следы ведут во Францию?

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Есть старая поговорка: «На воре шапка горит». Несколько дней назад заместитель секретаря Совета безопасности России, бывший президент и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал пост в социальной сети Х, где прямо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в причастности к теракту в «Крокусе».

Этот пост – просто как новость, представляющую интерес для азербайджанской аудитории – процитировали местные СМИ. А потом… На это весьма нервно отреагировала посол Франции в Азербайджане мадам Ани Буйон, которая возмутилась в той же соцсети: «Какой позор»! В чем именно состоит «позор» журналистов, которые просто делали свою работу, возможно, понятно только ей самой.

Но теперь и заявления Медведева, и реакция мадам Буйон уже заставляют задуматься о многом. Судя по всему, заявление Медведева была далеко не случайно, и российские компетентные органы, вполне возможно, обладают более конкретной информацией о действиях французских спецслужб в этом направлении. И вполне возможно, продолжают свое расследование. И эта версия не выглядит такой уж невероятной.

Прежде всего, связи французских спецслужб с миром международного терроризма – секрет Полишинеля. Достаточно вспомнить громкий скандал вокруг французского «цементного гиганта» Lafarge и информации о связи его сирийского подразделения с ИГИЛ. Той самой ИГИЛ, одна из ячеек которой, по всей видимости, стоит антрактом в Москве. Вполне понятно, почему Турция во время своих антитеррористических рейдов, направленных против ИГИЛ и PKK, «разнесла» и этот завод в Сирии.

Анкаре и Баку есть что вспомнить не только по поводу ИГИЛ. Франция была одним из основных «узлов» тайной инфраструктуры армянского террора. Именно здесь находились руководящие органы АСАЛА. Именно из французских тюрем армянские террористы, имеющие боевой опыт, переправлялись на Южный Кавказ ещё в конце восьмидесятых годов, и проделать такой вояж без поддержки спецслужб Франции они не могли даже теоретически.

Уже в нулевые-десятые годы нынешнего века в той же Франции под видом курдских культурных центров действует инфраструктура РКК. Именно здесь при весьма странных обстоятельствах была убита Сакине Джансыз, занимавшая в иерархии РКК весьма высокий пост и находившиеся в международном розыске за терроризм. Что не мешало ей преспокойненько жить во Франции. Местная полиция её не тревожила.

Есть и такой факт, как действия французских спецслужб в Африке. Где на их счёту – и мятежи, и перевороты, и финансирование непонятных вооруженных структур, и убийства неугодных политиков. Можно вспомнить и о роли Франции в геноциде тутси в районе Африканских Великих Озёр. И в отличии от «геноцида армян», это вполне реальный геноцид. А взрыв принадлежавшего «Гринпису» парусника «Воин радуги» в порту новозеландского Окленда, тоже осуществленный офицерами французских спецслужб, не оставляет сомнений: такими методами Франция действует не только в Африке.

Сегодня французские спецслужбы заняты и формированием некоего «легиона» из карабахский армян. Усиленно создается впечатление, будто бы его собираются перебросить на украинский фронт. Но против кого его использовать на самом деле – известно только Парижу.

Можно и догадаться, зачем Парижу понадобилась атака на «Крокус». Во-первых, под ударом оказывается известная семья российских бизнесменов азербайджанского происхождения. Во-вторых, появляется шанс столкнуть лбами Азербайджан и Россию, спровоцировать в Москве антиазербайджанские настроения (если кто забыл, некоторые российские пропагандисты, известные своей про армянской настроенностью, успели даже озвучить фейки насчёт «азербайджанского следа»). Ну и, конечно, спровоцировать всплеск межнациональной и межрелигиозной напряженности в самой России.

Не поэтому ли истерит в соцсетях мадам Буйон?

Отдел политики Minval.az