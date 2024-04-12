CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю «в течение часов»

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Иран может совершить крупную атаку Израиль уже в пятницу 12 апреля, сообщает CBS со ссылкой на двух американских чиновников. Нападение станет ответом Тегерана на гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате авиаудара израильских ВВС по Дамаску.

Собеседники издания утверждают, что целями Ирана станут военные объекты Израиля, а в акции возмездия будут задействованы свыше 100 беспилотников и несколько десятков ракет. Американские чиновники также заявили, что израильтянам будет сложно защититься от удара подобного масштаба.