Советник аятоллы Хаменеи: Решение НАТО по Южному Кавказу не будет реализовано

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США и НАТО хотят вмешаться в дела региона под предлогом урегулирования конфликтов. Об этом заявил советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти, передает Mehr.

По словам Велаяти, в рамках саммита НАТО в Брюсселе согласовано «решение о незаконном вмешательстве в дела Кавказского региона», при этом, декларируется цель – «установление мира».

«Такое поведение указывает на то, что эта группа стран хочет вызвать рост напряженности и сочиняет предлог для военного присутствия за счет безопасности и независимости стран региона», – считает советник Верховного лидера Ирана.

Он отметил, что новый план НАТО опирается на инициативу США, для его реализации нужна будет помощь посредников в регионе.

«Реализация такой стратегии приведет не только к пагубным последствиям для стран региона, но и к размыванию их исторических границ, возникновению внутренних конфликтов. Эти события будут использованы западными державами во главе с США как предлог для вмешательства в дела региона», – уверен Велаяти.

По его мнению, это усугубит существующую напряженность между странами региона, разожжет огонь войны на Южном Кавказе.

По его словам, Тегеран не допустит никаких заговоров со стороны Запада, направленных на подрыв безопасности в регионе.

Советник Верховного лидера Ирана отметил, что США старались разместить силы альянса на юге России или севере Ирана для получения энергоресурсов Каспия и Центральной Азии. Однако план был сорван благодаря бдительности Тегерана, сказал он.