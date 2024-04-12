Глава Минобороны Германии сравнил Путина с Гитлером

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Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил российского президента Владимира Путина с Гитлером и призвал Европу готовиться к широкомасштабной агрессии РФ.

Как пишет Bloomberg, Писториус подчеркнул, что Владимир Путин не остановится в Украине. «Он также четко заявил об этом. Так же четко, как и Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится», – подчеркнул он.

В связи с этим Писториус снова заявил о важности укрепления немецких Вооруженных сил на фоне растущей угрозы.

«Мы должны вернуть эту страну в такое положение, чтобы она могла себя защитить. Мы должны решить сейчас, хотим ли мы подготовиться к реальной угрозе со стороны Путина или хотим облегчить ему задачу», – заявил немецкий министр обороны.