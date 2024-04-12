Глава МИД Украины Кулеба: Необходимо ставить Запад в неудобное положение

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Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба призвал украинских дипломатов ставить Запад в неудобное положение. Его слова передает ТАСС.

«[Нужно] не бояться ставить партнеров в неудобное положение. Обычно с друзьями мы себя ведем особенно нежно, но в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что, если вы умрете, они положат цветы на вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью, а вы умрете», — заявил Кулеба на Форуме дипломатии военного времени.

По его словам, Украина имеет право так общаться, поскольку «тихий разговор за закрытыми дверями» не работает.