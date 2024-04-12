Кремль о переговорах с Украиной

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Попытки проводить форумы для урегулирования украинского вопроса без участия России вряд ли можно считать рациональными и способными на результат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В целом в Кремле сейчас не чувствуют готовности Киева к переговорам: ситуаций не поменялась, действует запрет Зеленского на контакты.

Путин при этом накануне подтвердил готовность Москвы к диалогу, который может опираться и на проект стамбульского соглашения, отметил пресс-секретарь президента.