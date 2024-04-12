США ограничили перемещения дипломатов в Израиле, а Британия, Франция и РФ рекомендуют гражданам не ездить в регион

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Вашингтон распорядился, чтобы сотрудники посольства США в Израиле и члены их семей ограничили перемещения по стране, пишет Би-би-си.

Сотрудникам американского посольства запрещено выезжать за пределы Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и Эвен-Ехуду), Иерусалима и Беэр-Шевы. Это ограничение, как говорится на сайте посольства, действует «до дальнейшего уведомления».

«Американские официальные лица предупреждают, что с ответом Ирана вопрос не в том, будет ли он, а лишь в том, когда будет», — отмечает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Хьюго Бачега.

МИД Великобритании также заявил о «возможности нападения на Израиль со стороны Ирана». Великобритания предупреждает своих граждан о рисках при поездках в Израиль с октября прошлого года, когда на Израиль было совершено нападение боевиков «ХАМАС».

Подобные предостережения выпустила и Франция.

Российский МИД рекомендовал россиянам не ездить сейчас в Израиль, Ливан, на палестинские территории и вообще в этот регион.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости», — цитируют агентства официального представителя МИД Марию Захарову.