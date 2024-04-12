Джонсон: Украинский провал будет для США «страшнее Вьетнама»

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Переход Киева под контроль России для США станет худшей катастрофой, чем война во Вьетнаме 1957—1975 годов. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече со студентами Джорджтаунского университета в США, транслировавшейся на Youtube-канале университета.

Джонсон заявил, что захват Киева Вооруженными силами России стал бы «катастрофой» для репутации США на мировой арене, которая была бы масштабнее, «чем вьетнамская война для американского руководства».

В связи с этим он заявил, что «молится» за то, чтобы представители Республиканской партии США в Конгрессе как можно скорее согласились выделить Украине новый пакет военной помощи, так как «ситуация мрачная, а задержка ужасна».