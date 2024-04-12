Израиль готовится к атаке Ирана в ближайшие 24-48 часов

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Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие двое суток, рассказал изданию некий источник, имя которого не называется, но утверждается, что этот человек знаком с вопросом. Впрочем, источник уточнил, что окончательное решение в Тегеране еще не принято.

По данным WSJ, доклады разведки США свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, «возможно, по израильской территории».

Ранее в СМИ сообщалось со ссылкой на иранскую и американскую разведки, что Тегеран планирует нанести удары «по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры». Планируется при этом использовать баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.