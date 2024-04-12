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СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном

СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном

Служба нацбезопасности Армении обвинила армянских пограничников в нарушении правил, что привело к перестрелке на условной границе с Азербайджаном.

Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту очевидного нарушения пограничниками ряда правил несения воинской службы.

10 апреля военнослужащий-срочник пограничных войск СНБ, узнав о том, что пастух и его стадо заблудились и оказались на азербайджанской территории, вместе с сослуживцами «решил самовольно пересечь границу и вернуть скот, тем самым нарушив правила несения службы, что по неосторожности нанесло существенный ущерб, привело к беспричинной перестрелке и поставило под угрозу жизнь и здоровье людей», сообщили в ведомстве.

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