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Жапаров: Карта «МИР» принесла бы больше пользы кыргызстанцам, чем россиянам

Жапаров: Карта «МИР» принесла бы больше пользы кыргызстанцам, чем россиянам

Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров заявил о непричастности правительства к прекращению обслуживания карты «Мир». По его словам, картой пользовались большое количество граждан стран.

«Карта „Мир“ принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути. Было бы хорошо, если МПЦ этот вопрос согласовал с кабинетом министров, потому что в России более миллиона наших граждан. Все они пользовались картой „Мир“», — сказал он в интервью государственному информагентству «Кабар».

Собеседник подчеркнул, что власти Кыргызстана узнали о ситуации после прекращения обслуживания российских карт «Мир». По его словам, Национальный банк не имеет контроля над межбанковским процессинговом центром, принадлежащим более чем на 54% коммерческим банкам. Именно частные банки опасаются возможных санкций, предположил политик.

«Во-первых, мы не испытываем страха перед какими-либо санкциями. Жизнь продолжается даже при их наличии. Во-вторых, нет объективных оснований для введения санкций. В-третьих, приостановили карту „Мир“ не мы», — объяснил Жапаров.

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