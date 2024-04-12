Глава МВД Эстонии предложил признать РПЦ террористической

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс выступил с предложением признать Русскую православную церковь Московского патриархата террористической организацией. Это, по его словам, позволит правительству запретить деятельность РПЦ в стране.

«Учитывая имеющийся контекст, у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу (эстонский парламент) объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм»,— сказал Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

«Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны»,— утверждает министр.