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Главное Экономика

Банки Китая начали блокировать платежи из России за электронику

Банки Китая начали блокировать платежи из России за электронику

Китайские банки начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и другой аппаратуры, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке.

По словам собеседника издания, речь идет, в частности, о «кит-наборах», в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и другое.

Транзакции блокируют даже у тех компаний, которые договорились о долгосрочных контрактах на поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами.

«Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне», – цитирует источник газета.

Проблемы с проведением платежей через Китай, а также Турцию и Казахстан начались с конца декабря 2023 года, после вступления в силу указа американского президента Джо Байдена, который разрешил вводить санкции против зарубежных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против России.

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