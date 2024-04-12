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Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону

Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону

Иран дал понять Вашингтону, что ответит на вероятное нападение Израиля на его посольство в Сирии таким образом, чтобы избежать серьезной эскалации, и не будет действовать поспешно, сообщают иранские источники.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По информации источников издания, послание Ирана Вашингтону передал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан во время визита в арабское государство Персидского залива Оман, которое часто выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном.

Знакомый с американской разведкой источник, не знал о сообщении, переданном через Оман. Но по его словам, Иран «очень четко дал понять», что его ответ на нападение на посольство в Дамаске будет «контролируемым» и «не эскалационным». И что он планирует «использовать региональных марионеток для проведения ряда нападений на Израиль».

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