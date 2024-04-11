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Вучич о шантаже Макрона

Вучич о шантаже Макрона

Сербия не вводила и не будет вводить санкции против России, несмотря на сообщения о том, что французский лидер Эмманюэль Макрон требовал этого от Белграда.

Об этом заявил глава государства Александар Вучич в пригородной резиденции «Вилла Мир», передает ТАСС.

«Некоторые говорили, что Макрон заявил о том, что мы должны ввести санкции против России, и что это шантаж. Я повторю вам. Та позиция, которую мы заняли спустя восемь дней после начала конфликта в Украине, актуальна и сейчас. Сербия гордится своей позицией. Сербия мала по своим размерам и количеству жителей, но она велика по размеру своего сердца и огромна, буквально гигант, в вопросе государственности. Сербия не меняла и не будет менять свою позицию, кто бы нас ни шантажировал», – подчеркнул Вучич.

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