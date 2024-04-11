Путин: При необходимости обращусь к Лукашенко по украинскому урегулированию

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Президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости обратится к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по по вопросу украинского урегулирования.

«Если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться, может быть мы продолжим консультации с вами по этому направлению», — отметил Путин в ходе переговоров с Лукашенко в Кремле.

Путин также полагает, что противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров.

«Я думаю, что <…> противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно», — сказал он. Таким образом, Киев, по словам российского лидера, попал в «достаточно сложное положение».