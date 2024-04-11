Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз не позже июня

140 Просмотров

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в организацию не позже июня. Об этом он заявил на совместной конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе, передает РИА Новости.

«Июнь — это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз», — сказал Зеленский.

По его словам, Европа нуждается в подобном сигнале, чтобы у президента России Владимира Путина «не было соблазна думать», будто Запад проявляет слабость.