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Дугин возглавил центр, названный именем идеолога русского фашизма

Дугин возглавил центр, названный именем идеолога русского фашизма

Идеолог «русского мира», автор концепции «евразийства» ультраконсервативный философ Александр Дугин стал директором Высшей политической школы (ВПШ) при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).

Школа, названная в честь Ивана Ильина — философа, которого регулярно цитировал президент РФ Владимир Путин, — займется «формированием мировоззрения обучающихся с опорой на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности», пишут «Важные истории» со ссылкой на внутренние документы РГГУ.

Назначение Дугина, фигуранта санкционных списков США и ЕС, которого западные СМИ называли «наставником Путина», подтвердил Константин Малофеев — православный олигарх, основатель религиозно-пропагандистского телеканала «Царьград».

«На протяжении многих лет гуманитарные науки в нашей стране пребывают в самой настоящей западной либеральной идеологической оккупации», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что новая школа во главе с Дугиным займется пересмотром «отечественных научно-образовательных парадигм». Назначение Дугина связывают с планами устроить «перезагрузку» условно либерального РГГУ, пишут «Важные истории».

Иван Ильин, именем которого названа школа при РГГУ, считается идеологом русского фашизма. После эмиграции из царской России он жил в Германии, где в 1928 году опубликовал трактат «О русском фашизме». В этой статье Ильин утверждал, что русский фашизм совершеннее итальянского, поскольку опирается на религию.

Путин в 2021 году назвал Ильина наиболее близким ему философом, а в 2022 году в ходе церемонии аннексии оккупированных областей Украины заявил, что Ильин — «настоящий патриот», и процитировал его в конце своей речи.

«Я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею», — цитировал Путин Ильина.

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