Трамп в ранге президента попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров

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План экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в случае его переизбрания начнется с того, что он попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров, чтобы они достигли соглашения о прекращении огня, об этом некоторым иностранным дипломатам рассказали в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала, знакомый с мнением Трампа по вопросу, заявил, что экс-президент, скорее всего, обратится к президентам Украины и России — Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину — на следующий день после избрания (в ноябре) или инаугурации (в январе 2025 года), чтобы начать координировать переговоры. Он добавил, что Трамп, вероятно, будет использовать военную помощь от США Украине в качестве «рычага давления», чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.