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Пентагон заблокирует применение Starlink российскими войсками

Пентагон заблокирует применение Starlink российскими войсками

Пентагон сосредотачивает усилия на предотвращении использования российскими военными систем спутниковой интернет-связи Starlink. Об этом сообщает издание Defence One, ссылаясь на помощника главы Пентагона Джона Пламба.

Starlink представляет собой новое поколение спутниковой сети, которое обеспечивает широкополосный доступ в интернет в любой точке мира. Ранее в СМИ появлялась информация о продаже SpaceX терминалов спутникового интернета в Россию, однако сам Илон Маск опроверг это утверждение. Он подчеркнул, что терминалы не передавались ни прямо, ни косвенно России, и все слухи об этом — абсолютная ложь.

По данным Defence One, Пламб подтвердил, что Пентагон сотрудничает с Украиной и SpaceX для предотвращения использования Россией спутниковой интернет-связи.

«Мы активно работаем над этим,» — цитируют слова Пламба СМИ.

Представитель Пентагона, по информации Defence One, отметил, что американское военное ведомство не имеет возможности заставить SpaceX прекратить обслуживание комплексов Starlink, которые находятся в России. Пламб заявил, что Россия приобретает спутники на черном рынке.

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