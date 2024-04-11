Рустамян: Россию в системе безопасности Армении заменит Турция

273 Просмотров

Недовольные Россией, мы заменяем прежнюю систему безопасности на, казалось бы, западную, но в результате такого изменения системы безопасности Россию заменит Турция.

Об этом во время заседания парламента 11 апреля заявил депутат от блока «Армения» депутат Армен Рустамян, которого цитирует news.am.

Он призвал не создавать впечатление, что архитектором новой системы безопасности станет Запад.

Депутат выразил уверенность, что конечным результатом того, что делает правительство Армении, станет полная ликвидация армянского фактора на геополитическом уровне.