Трамп в ранге президента попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров |
Число погибших в Газе достигло 33545 человек |
ЕС хочет работать с Баку и Ереваном над мирным соглашением |
Силовики задержали президента ФК «Иреван» |
Азербайджанский телеканал показал коньячный завод армянских олигархов в Ханкенди (видео) |
ВСУ будут бить по мостам и аэродромам |
Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном |
Коротченко: Армения должна заплатить Азербайджану за почти 30 лет оккупации |
Костанян: Ереван и Баку достигли соглашения по продолжению делимитации и демаркации |
Главное Политика

Рустамян: Россию в системе безопасности Армении заменит Турция

Рустамян: Россию в системе безопасности Армении заменит Турция

Недовольные Россией, мы заменяем прежнюю систему безопасности на, казалось бы, западную, но в результате такого изменения системы безопасности Россию заменит Турция.

Об этом во время заседания парламента 11 апреля заявил депутат от блока «Армения» депутат Армен Рустамян, которого цитирует news.am.

Он призвал не создавать впечатление, что архитектором новой системы безопасности станет Запад.

Депутат выразил уверенность, что конечным результатом того, что делает правительство Армении, станет полная ликвидация армянского фактора на геополитическом уровне.

Теги:
Из этой рубрики
Трамп в ранге президента попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров
Политика

Трамп в ранге президента попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров

2024/04/11, 16:57
Рустамян: Россию в системе безопасности Армении заменит Турция
Политика

Рустамян: Россию в системе безопасности Армении заменит Турция

2024/04/11, 16:42
Клаар коснулся перспектив членства Армении в ЕС
Политика

Клаар коснулся перспектив членства Армении в ЕС

2024/04/11, 16:20
ЕС хочет работать с Баку и Ереваном над мирным соглашением
Политика

ЕС хочет работать с Баку и Ереваном над мирным соглашением

2024/04/11, 16:06
Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном
Политика

Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном

2024/04/11, 13:15
Байрамов отправился в Беларусь
Политика

Байрамов отправился в Беларусь

2024/04/11, 12:13
Костанян: Ереван и Баку достигли соглашения по продолжению делимитации и демаркации
Политика

Костанян: Ереван и Баку достигли соглашения по продолжению делимитации и демаркации

2024/04/11, 12:11
Армения ждет ответа Азербайджана на предложения по мирному договору
Политика

Армения ждет ответа Азербайджана на предложения по мирному договору

2024/04/11, 12:08
В Армении пока не определились с присутствием Пашиняна на инаугурации Путина
Политика

В Армении пока не определились с присутствием Пашиняна на инаугурации Путина

2024/04/11, 12:00