Ольга Скабеева: Нас так ударило по лбу, что второй раз уже не хотелось бы

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Надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет во Львове, что мы зайдем туда и нас там встретят с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так ударило нас по лбу, что второй раз уже не хотелось бы.

Об этом, как сообщает Minval.az, в ходе эфира на телеканале «Россия» заявила российская пропагандистка Ольга Скабеева.

«В Украине нет друзей России. Эти друзья там закончились и не надо питать иллюзий. Ситуация так далеко зашла, нашей стране так тяжело, так много жертв и страданий, что нет никакого желания говорить про любовь к Украине. Мы сейчас за русский народ воюем, при всем уважении к украинцам», – призналась пропагандистка.