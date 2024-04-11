Клаар коснулся перспектив членства Армении в ЕС

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Укрепление отношений между Евросоюзом и Арменией отвечает интересам как ЕС, так и Армении. Об этом в интервью армянской службе радио «Свобода» сообщил специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, отвечая на вопрос о перспективах членства Армении в ЕС.

«По сравнению с тем, что было всего несколько лет назад, отношения между ЕС и Арменией значительно развились. Но пока еще слишком рано говорить, на каком уровне будут наши отношения в будущем. Это зависит от политических решений, принимаемых в Ереване, и от политических решений, принимаемых в Брюсселе и в странах-членах ЕС.

Все это процесс, в котором Армения только-только начала достигать некоторых элементов, в которых мы могли бы быть чуть дальше 10 лет назад, но тогда Армения приняла иное решение. Мы пока наверстываем упущенное в наших отношениях время», – добавил он.

На вопрос, является ли членство в ОДКБ препятствием для этого, Клаар ответил: «Мы должны посмотреть, что хотят делать правительство Армении и армянский народ, в каком направлении хотят идти и как они видят наилучшее развитие наших отношений. Хорошо то, что во время встречи на прошлой неделе мы увидели реальное укрепление отношений ЕС-Армения, и США готовы помочь поддержать устойчивость Армении. Это был очень важный сигнал, который глава Еврокомиссии фон дер Ляйен направила премьер-министру Армении Пашиняну».