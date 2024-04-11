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Главное Мир

Джонсон призвал США продолжать инвестировать в оборону Украины (видео)

Джонсон призвал США продолжать инвестировать в оборону Украины (видео)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал США продолжать инвестировать украинскую оборону.

«Вы инвестируете, Америка сейчас инвестирует в поддержку своих ежегодных расходов на оборону. Это фантастически эффективный способ поддержать свободу», – заявил он.

«И, кстати, большая часть этих денег, я бы также сказал моим республиканским друзьям и коллегам, большая часть этих денег, конечно же, идет на американские рабочие места, на американские компании, которые участвуют в оборонной промышленности», – добавил Джонсон.

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