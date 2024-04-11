ВБ дал новый прогноз по экономическому росту в Азербайджане

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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2024 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,3%, в 2025 и 2026 годах – 2,4%.

Об этом говорится в обнародованном сегодня апрельском докладе ВБ об экономике Европы и Центральной Азии «Раскрытие силы частного сектора». По сравнению с январским прогнозом, темпы роста ВВП в 2024-2025 годах снизились на 0,1 процентных пункта.

По ожиданиям ВБ, экономический рост в стране в этом году будет обусловлен менее выраженным снижением добычи сырой нефти, обусловленным вводом в эксплуатацию новых нефтяных платформ. «Рост неэнергетического сектора ожидается, что в 2024 году улучшится до 4%, в первую очередь за счет активного расширения строительного сектора, чему способствуют инвестиции государственного сектора в реконструкцию. Ожидается, что в других отраслях также сохранятся темпы роста. Что касается спроса, ожидается, что рост потребления стабилизируется, в то время как рост инвестиций, по прогнозам, останется умеренным, поддерживаемым государственными инвестициями, но сдерживаемым анемичным ростом частных инвестиций», – говорится в докладе.

В среднесрочной перспективе ВБ прогнозирует, что темпы роста ВВП будут колебаться в районе 2,4%, но могут ускориться, если будет поддержан более быстрыми темпами реализации структурных реформ. При этом в сельском хозяйстве в течение 2024-2026 годов ожидается 3%-ный рост против 3,2% роста в 2023 году, в промышленности прогнозируется рост на уровне 0,2% против снижения в 2023 году на 0,9%, в секторе услуг рост ожидается на уровне 5,3% в 2024-2025 годах и 5,2% – в 2026 году против 3,8%-го роста в 2023 году.

Согласно докладу, валовые инвестиции в основной капитал в 2024 году увеличатся на 5,4%, в 2025 году – 3,9%, а в 2026 году – 3,5%. В 2023 году рост составил 9,6%.

«В 2023 году экономический рост в Азербайджане замедлился до 1,1% в результате снижения добычи нефти и вялого роста в неэнергетическом секторе. Годовая инфляция резко упала до 2,1%, поскольку внешнее и внутреннее давление ослабло. Высокие цены на энергоносители способствовали значительному внешнему и бюджетному профициту. В среднесрочной перспективе прогнозируется, что рост приблизится к примерно 2,5%, поскольку падение добычи сырой нефти замедлится, а рост неэнергетического сектора ускорится.

Продолжающаяся зависимость Азербайджана от углеводородов как основного источника экспорта и бюджетных доходов остается его главной уязвимостью. Это ставит под угрозу долгосрочные перспективы роста из-за снижения добычи нефти, волатильности цен на нефть и глобального перехода от ископаемого топлива», – подчеркивают аналитики банка.

По их мнению, проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане в ноябре 2024 года может стать возможностью активизировать усилия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним: «Устранение искажающих субсидий на ископаемое топливо могло бы существенно сократить выбросы и ускорить переход к «зеленой» экономике».