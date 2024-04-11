ЕС хочет работать с Баку и Ереваном над мирным соглашением

156 Просмотров

Любое сообщение о стрельбе на условной границе вызывает тревогу.

Об этом заявил в беседе с радиостанцией «Свобода» специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар, коснувшись напряженности на границе на фоне брюссельской встречи.

Он отметил, что ЕС хочет видеть реальные, содержательные переговоры, которые приведут к мирному соглашению, договоренностям о делимитации, открытию коммуникаций. «На этом следует сосредоточить внимание», – сказал спецпредставитель ЕС, подчеркнув, что необходимо вернуться к предметному переговорному процессу.

«Процесс идет в разных направлениях, я также думаю, что на самом деле это не должно занять так много времени для достижения положительного результата, если есть политическая воля, если есть приверженность. И мы хотим работать в этом направлении вместе с Арменией и Азербайджаном, чтобы достичь положительного результата. Потому что, как я уже сказал, я думаю, что это не должно длиться так долго, если есть политическая приверженность с обеих сторон», – добавил он