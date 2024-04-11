Трамп в ранге президента попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров |
Число погибших в Газе достигло 33545 человек |
ЕС хочет работать с Баку и Ереваном над мирным соглашением |
Силовики задержали президента ФК «Иреван» |
Азербайджанский телеканал показал коньячный завод армянских олигархов в Ханкенди (видео) |
ВСУ будут бить по мостам и аэродромам |
Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном |
Коротченко: Армения должна заплатить Азербайджану за почти 30 лет оккупации |
Костанян: Ереван и Баку достигли соглашения по продолжению делимитации и демаркации |
Главное Мнения

Марков допустил удар Израиля по российским АЭС в Иране

Марков допустил удар Израиля по российским АЭС в Иране

Мир в ожидании ответных ударов Ирана по Израилю. И ещё ответных ударов Израиля и США по Ирану. Все вооружённые силы Ирана приведены в полную боевую готовность. Также Израиль в полной готовности. Байден заявил, что если будет удар Ирана по Израилю, то США будут за Израиль.

Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«России это тоже может коснуться, потому что ответный удар Израиля может быть нанесён тоже по российским АЭС в Бушере.

России по политическим причинам выгодны любые войны с участием США, чтобы США снизили свою активность на Украине. Но по гуманистическим причинам Россия против любых войн», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Ольга Скабеева: Нас так ударило по лбу, что второй раз уже не хотелось бы
Мнения

Ольга Скабеева: Нас так ударило по лбу, что второй раз уже не хотелось бы

2024/04/11, 16:35
Марков допустил удар Израиля по российским АЭС в Иране
Мнения

Марков допустил удар Израиля по российским АЭС в Иране

2024/04/11, 15:46
Коротченко: Армения должна заплатить Азербайджану за почти 30 лет оккупации
Мнения

Коротченко: Армения должна заплатить Азербайджану за почти 30 лет оккупации

2024/04/11, 13:01
Тренин: Россия не станет разворачиваться и уходить из Армении
Мнения

Тренин: Россия не станет разворачиваться и уходить из Армении

2024/04/11, 11:16
Брутер: Армения отказывается от хороших отношений с Россией (видео)
Мнения

Брутер: Армения отказывается от хороших отношений с Россией (видео)

2024/04/09, 23:29
Фархад Мамедов: Происходящее следует расценивать как давление на официальный Баку
Мнения

Фархад Мамедов: Происходящее следует расценивать как давление на официальный Баку

2024/04/09, 15:01
Джеймс Карден призвал Пашиняна вспомнить об опыте Украины и Грузии
Мнения

Джеймс Карден призвал Пашиняна вспомнить об опыте Украины и Грузии

2024/04/09, 13:54
АрмСМИ: Запад нам ничего не обещал, а евроамериканские миллиарды идут в Азербайджан
Мнения

АрмСМИ: Запад нам ничего не обещал, а евроамериканские миллиарды идут в Азербайджан

2024/04/07, 18:42
Чернышевский: Для Ирана Армения - вассал, а для Франции и Индии - разменная монета
Мнения

Чернышевский: Для Ирана Армения – вассал, а для Франции и Индии – разменная монета

2024/04/07, 12:22