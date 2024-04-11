Марков допустил удар Израиля по российским АЭС в Иране

173 Просмотров

Мир в ожидании ответных ударов Ирана по Израилю. И ещё ответных ударов Израиля и США по Ирану. Все вооружённые силы Ирана приведены в полную боевую готовность. Также Израиль в полной готовности. Байден заявил, что если будет удар Ирана по Израилю, то США будут за Израиль.

Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«России это тоже может коснуться, потому что ответный удар Израиля может быть нанесён тоже по российским АЭС в Бушере.

России по политическим причинам выгодны любые войны с участием США, чтобы США снизили свою активность на Украине. Но по гуманистическим причинам Россия против любых войн», – отметил он.