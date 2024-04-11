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Американец купил салат и выиграл миллион

Американец купил салат и выиграл миллион

Житель американского штата Небраска рассказал, как поход за салатом привел его к выигрышу 1 миллиона долларов в лотерею Mega Millions, пишет UPI.

Житель Фремонта Брант Эджингтон рассказал представителям лотереи Небраски, что зашел в магазин Baker’s на Норт-Белл-стрит во Фремонте, чтобы купить готовый салат для обеда.

По словам Эджингтона, он решил купить в магазине лотерейный билет.

По словам счастливчика, когда он сканировал свой билет несколько дней спустя, оказалось, что сканер билетов неисправен, и он попросил продавца помочь ему.

«Они исчезли на минуту. Потом к ним подошла другая женщина, и они просто уставились на меня. Она сказала мне: «Не падайте в обморок, когда я вам это расскажу»», – рассказал обладатель счастливого билета.

Эджингтон добавил, что больше не планирует играть в лотерею.

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