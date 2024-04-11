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Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном

Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном

Турция рядом с Азербайджаном для защиты стабильности на Южном Кавказе.

Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера в ходе поездки в Шанлыурфу.

По его словам, Турция продолжит поддержку справедливой борьбы Азербайджана, как и в случае с другими дружественными и братскими странами. «Мы вносим свой вклад в региональную и международную безопасность и мир», – отметил Гюлер.

Он заявил, что Турция приложила серьезные усилия для решения карабахской проблемы: «Мы также работаем над решением проблем в Ливии и Украине».

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